Врио вице-губернатора Дмитрий Лызлов стал пятым кандидатом в мэры Владимира

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31 октября состоялось внеочередное заседание горсовета, на котором председатель комитета по местному самоуправлению Алексей Лызлов написал заявление о самоотводе из состава конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы города Владимира. Причины он не объяснил.

Как выяснилось позже, пятым кандидатом на должность мэра стал родной брат Алексея Лызлова - Дмитрий Лызлов, которого только сегодня продлил трудовой контракт губернатор Александр Авдеев. Напомним, что Дмитрий Лызлов курировал блок внутренней политики.

Таким образом, за должность главы города поборются пять человек: заместитель председателя Заксобрания Роман Кавинов, врио первого заместителя губернатора Владимирской области по внутренней политике Дмитрий Лызлов, заместитель директора департамента экономического развития Владимирской области Андрей Наумов, глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов и первый заместитель координатора Владимирского регионального отделения ЛДПР Владимир Рыкунов.

Конкурс на должность нового мэра стартует 10 ноября.