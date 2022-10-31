Во Владимире осуждены браконьеры, ловившие рыбу на электроудочку

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Фрунзенским районным судом Владимира было рассмотрено уголовное дело по факту незаконного лова рыбы при помощи запрещенного орудия — электротока.

Судом установлено, что в ночь на 29 июня 2021 года на Клязьме двое рыбаков при помощи электроудочки ловили рыбу с лодки, а по окончании лова причалили к берегу.

Там их задержал инспектор Рыбоохраны, который стал составлять материал, в процессе чего оба мужчины бросили свои снасти и сбежали, воспользовавшись темным временем суток.

В общей сложности ущерб водным биологическим ресурсам составил 52 тысячи рублей.

Сами мужчины впоследствии были задержаны. В суде они не признали вину и объясняли, что ловили на удочку и спиннинг, однако их вина была признана доказанной, в том числе показаниями свидетелей.

С учетом того, что еще до возбуждения уголовного дела оба в браконьерстве сознались, а также с учетом состояния здоровья мужчин и наличия у них несовершеннолетних детей, суд признал их виновными, но вынес приговор ниже низшего предела санкции статьи, наказав каждого 450 часами обязательных работ. Также в пользу Росрыболовства была взыскана вся сумма ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.