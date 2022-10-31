В Коврове заключен под стражу обвиняемый в убийстве 37-летней женщины

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Ранее в Коврове разыскивалась жительница Вязниковского района, которая уехала на встречу с мужчиной, с которым познакомилась в интернете, и не вернулась. К сожалению, ее тело обнаружили на днях.

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, знакомство 32-летнего мужчины и женщины состоялось в октябре текущего года, после чего она прибыла на территорию Ковровского района на встречу к новому знакомому.

Однако между ними случилась ссора, в ходе которой ковровчанин не менее трех раз ударил ее в шею, отчего женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчину задержали, как оказалось, ранее он был неоднократно судим. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись правом не свидетельствовать против самого себя, отношение к предъявленному обвинению не высказал.

По ходатайству следователя Ковровский городской суд заключил его в следственный изолятор. Расследование продолжается.