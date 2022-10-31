Многодетные владимирские семьи имеют право на 450 тысяч рублей по ипотеке

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Для многодетных семей из Владимирской области есть хорошие новости. Они имеют право на получение 450 тысяч рублей по ипотеке. Об этом сообщается на портале «Объясняем.РФ».

Как объясняют на сайте, созданном специально для ответов на наиболее часто задаваемые вопросы, эти деньги могут получить те семьи, у которых в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2023 года появился третий ребенок (естественно, если детей больше, то вы также имеет право на господдержку). Выплата будет единовременной. И самое главное, ее можно сложить с маткапиталом.

Деньги можно получить в банке, достаточно подать соответствующее заявление, паспорт, договор и свидетельства о рождении детей.