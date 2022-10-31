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НовостиПроисшествия31 октября 2022 12:41

В Киржачском районе пострадал водитель врезавшегося в дерево автомобиля

ДТП произошло днем 30 октября на трассе «Покров-Новоселово-Киржач»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 30 октября в 12.10 на 34 километре данной автодороги 25-летний водитель легковой машины «Вольво» не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии молодой человек, находившийся за рулем легковушки, получил травмы. Прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» доставила его в больницу.

По факту аварии в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.