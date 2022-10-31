Исполнять обязанности главы города Владимира временно будет Владимир Гарев

Владимир Гарев (слева). Фото с сайта городской администрации

До назначения нового главы города Владимира исполнять его обязанности временно будет первый заместитель администрации Владимир Гарев.

Это стало известно после того, как Александр Максимов перешел работать в областную администрацию. Напомним, с 1 ноября он станет врио замгубернатора Владимирской области по вопросам экологии, лесного хозяйства и природопользования.

Конкурс на должность нового главы города стартует 10 ноября. Сейчас документы подали четыре человека: Роман Кавинов, заместитель председателя Заксобрания, Андрей Наумов, заместитель директора департамента экономического развития Владимирской области, Дмитрий Наумов, глава администрации Гороховецкого района и Владимир Рыкунов, заместитель координатора Владимирского регионального отделения ЛДПР.