В Вязниковском районе на трассе М-7 поставят новый надземный переход

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», 8 ноября с 23.00 до 23.40 движение всех видов транспорта будет приостановлено на 298 километре федеральной трассы М-7 «Волга».

Ограничение будет связано с установкой надземного пешеходного перехода у деревни Болымотиха. Объехать место установки можно будет по городу Вязники с выездом на федеральную трассу на 295 или 300 километре М-7.

Данный переход должны были смонтировать лишь в 2023 году, но сдали его досрочно. Всего же с 2022 по 2024 год во Владимирской области на трассе М-7 «Волга» должны быть установлены 12 новых модульных надземных пешеходных перехода.