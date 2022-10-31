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НовостиОбщество31 октября 2022 11:49

Во Владимире 2 ноября ограничат движение по улице Николо-Галейской

Всему виной старое дерево
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Иногда дороги во Владимире перекрывают не только из-за крестных ходов или дорожных ремонтов. Бывает и так, что нужно убрать старое дерево.

Так, муниципальное учреждение МКУ «Благоустройство» сообщает, что 2 ноября 2022 года им необходимо провести работы по удалению аварийного дерева, нависающего над трубой газопровода на улице Николо-Галейской. В связи с этим в этот день с 9.00 до 13.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице.

В мэрии напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям - о своевременном выборе путей объезда.