Во Владимирской области напишут Большой этнографический диктант

. Фото: Алексей ФОКИН

С 3 по 8 ноября во Владимирской области пройдут мероприятия Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».

Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Задания диктанта оформлены в виде теста, который состоит из 30 вопросов: 20 из них составляют общефедеральную часть диктанта, единую для всех участников, а 10 вопросов – уникальные для каждого региона или страны.

Основной площадкой для написания Большого этнографического диктанта в очном формате 3 ноября в 11 часов у нас станет Владимирская областная научная библиотека. В онлайн-акции примут участие учащиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, студенты вузов.

Желающим написать диктант в формате онлайн необходимо зайти на сайт, зарегистрироваться и ответить на вопросы. Всем участникам акции выдаются сертификаты.