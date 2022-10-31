Владимирского журналиста поймали на закладке наркотиков

фото с сайта областного УМВД

В конце октября сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из городского УМВД задержали на во Владимире 28-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков. Уже позднее стало известно, что молодым человеком оказался известный во Владимире журналист и блогер Святослав Логинов.

Как сообщили в полиции, в рюкзаке у задержанного оперативники обнаружили обернутую полиэтиленовой пленкой коробку с порошкообразным содержимом белого цвета. В коробке, согласно результатам проведенной впоследствии экспертизы, хранился синтетический наркотик массой почти 200 граммов.

Полицейские утверждают, что владимирец не только сам употреблял наркотики, но и выполнял роль курьера-закладчика. Оптовую партию запрещенных веществ он должен был расфасовать по мелким сверткам и сбыть через тайники-закладки на территории областного центра. Также из двух ранее организованных им тайников полицейские изъяли в общей сложности 75 граммов гашиша. Мобильный телефон молодого человека изъят, сотрудники полиции изучают его содержимое.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Молодой человек заключен под стражу.