В Гусь-Хрустальном разбойник похитил у местного жителя деньги и три вазы

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудниками уголовного розыска отдела полиции Гусь-Хрустального был задержан 31-летний ранее судимый гусевчанин, который обвиняется в нескольких преступлениях.

По версии следствия, в октябре текущего года он взломал замок чужого сарая и вытащил оттуда газовую плиту, алюминиевый бак, железные двери от шкафа и прочие металлические предметы, которые сдал в пункт приема металлолома.

Затем он совершил еще две похожих кражи, стащив велосипед, продукты, обогреватель и обувь. Деньги, полученные от сбыта, мужчина потратил. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе следствия стало известно, что мужчина пробрался в дом к местному жителю и, угрожая тому неким металлическим предметом, забрал деньги и три хрустальные вазы.

В настоящее время расследование продолжается, сам обвиняемый заключен под стражу.