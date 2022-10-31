Во Владимирской области создали трехмесячный запас лекарств для льготников

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Департамент здравоохранения Владимирской области сообщает, что на регулярной основе поддерживает неснижаемый запас льготных лекарственных средств. Резерв по всем видам льгот составляет более 400 тысяч упаковок, что соответствует трехмесячному запасу препаратов. В отдельных случаях отсутствия поставок ряда лекарственных средств главными внештатными специалистами департамента здравоохранения проводится работа по корректировке лечения и замене лекарственной терапии.

Также продолжается активная кампания по закупке лекарств на 2023 год с учетом увеличенных бюджетных ассигнований на обеспечение жителей области бесплатными препаратами.

При возникновении вопросов, связанных с обеспечением препаратами льготополучателей, следует обратиться на горячую линию департамента здравоохранения по телефону 77-85-29.