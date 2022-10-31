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НовостиОбщество31 октября 2022 7:26

Во Владимирской области информагентство "ПроВладимир" объявило о своем закрытии

Издание поработало 10 лет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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30 октября издатель и соучредитель информагентства "ПроВладимир" Алексей Шляпужников сообщил о закрытии интернет-издания. Медиапроект работал во Владимирской области десять лет. Но после начала специальной военной операции издание столкнулось с финансовыми проблемами.

Сотрудники редакции уже давно работали удаленно, но в последние месяцы им начали задерживать зарплату.

Напомним, что "ПроВладимир" стал вторым СМИ, которое закрылось в этом году. Ранее перестало существовать интернет-издание "Призыв".