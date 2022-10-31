Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 октября 2022 6:36

В Ковровском районе во время пожара в жилом доме эвакуировано 8 человек

Происшествие случилось вечером 30 октября в поселке Мелехово
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 17.15 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре, происходящем в многоквартирном жилом доме в поселке Мелехово на улице Пионерская, 2.

К месту ЧП прибыли 11 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах, а также три человека на одной машине от ИК-6.

Звено газодымозащитников отправилось на разведку и спасение людей, и вскоре обнаружило очаг возгорания, находившийся в одной из квартир. Там сгорела часть вещей и отделки на площади 9 квадратных метров, пожар быстро потушили.

Во время происшествия из дома было эвакуировано восемь человек, никто из людей не погиб и не пострадал.

Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС.