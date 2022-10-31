В Ковровском районе во время пожара в жилом доме эвакуировано 8 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 17.15 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре, происходящем в многоквартирном жилом доме в поселке Мелехово на улице Пионерская, 2.

К месту ЧП прибыли 11 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах, а также три человека на одной машине от ИК-6.

Звено газодымозащитников отправилось на разведку и спасение людей, и вскоре обнаружило очаг возгорания, находившийся в одной из квартир. Там сгорела часть вещей и отделки на площади 9 квадратных метров, пожар быстро потушили.

Во время происшествия из дома было эвакуировано восемь человек, никто из людей не погиб и не пострадал.

Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС.