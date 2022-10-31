Во Владимире выпал первый снег

. Фото: Виктория СУХОВА

Ночью во Владимирской области шел снег. В интернете видео и фотографиями делятся жители из разных городов - Коврова, Мурома, Владимира. Примечательно, что к утру снег не растаял, припорошил траву и дороги, вызвав восторг у детей.

31 октября по прогнозу синоптиков, температура воздуха будет 0, +2 градуса. К вечеру возможен дождь. 1 ноября - без осадков, но также холодно - от 0 до +2 градусов. 2 ноября температура воздуха ночью опустится до -3 градусов, днем - до +2 градусов, но без осадков.