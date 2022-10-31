В Коврове спасатели вытащили упавшую в подпол жилого дома собаку

Фото: ПСО города Ковров

Как сообщает Поисково-спасательный отряд города Коврова, диспетчерам отряда поступила информация, что в подвал частного дома упала чужая собака, и хозяева не могут ее вытащить. К тому же люди просто боялись, что животное может укусить.

Прибывшее на место подразделение ПСО выяснило, что собака не злая, и даже сама пыталась подать лапы своим спасителям, однако достать ее все равно не выходило.

Тогда один из спасателей спустился вниз и попытался взять животное, чтобы подать другим, но собака упиралась, так как испугалась. Тогда сотрудники ПСО поставили лестницу и сделали попытку показать собаке, как подниматься, но животное начало скулить и категорически отказалось отпускать спустившегося к ней спасателя.

В результате все-таки удалось взять собаку на руки и поднять ее на поверхность. По словам спасателей, некоторое время животное еще бегало рядом, пока они заполняли бумаги, и радовалось счастливому освобождению. В результате инцидента собака не пострадала и благополучно отправилась по своим делам.