Владимирское "Торпедо" уступило вологодскому "Динамо"

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30 октября владимирское "Торпедо" сыграло в Вологде с местным клубом "Динамо". Уже на восьмой минуте игры хозяева поля смогли забить гол. Этот мяч стал единственным в игре.

- Наша команда играла, но мы допустили грубую ошибку в начале игры, а потом всю игру соперник хорошо оборонялся, хотя у нас были моменты, - отметил главный тренер владимирского "Торпедо" Александр Горбачев. - У нас еще есть три игры, чтобы исправить ситуацию.

Сейчас владимирское "Торпедо" занимает шестое место в турнирной таблице. 5 ноября черно-белые дома встретят московское "Торпедо-2". Матч пройдет на малой арене.