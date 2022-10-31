Во Владимире ликвидирован крупный пожар на улице Вознесенской

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 04.55 диспетчеры Владимирского пожарно-спасательного гарнизона приняли сигнал о пожаре, происходящем возле дома №1 «б» по улице Вознесенская.

На место ЧП выехали 18 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. Вызов оказался поздним, поэтому к моменту приезда первых расчетов гараж, хозпостройка и автомобиль горели открытым пламенем.

Пожарным удалось локализовать огонь, не дав ему разойтись по жилому дому, и ликвидировать его на площади 96 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал, однако гараж и сарай сгорели практически полностью.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.