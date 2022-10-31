Александр Авдеев рассказал о жалобах мобилизованных военнослужащих

Фото: администрация Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, если в начале недели ему поступило порядка 35 обращений от мобилизованных о невыплатах федерального денежного довольствия, то к 29 октября это число удвоилось.

Как правило, задержки связаны с организационными моментами из-за проблем с документами, карточками и задержкой данных.

- 95 процентов бойцов довольствие и региональные выплаты уже получили. Со всеми оставшимися проблемами обязательно разберёмся, - заверил Александр Авдеев в своем телеграм-канале.

Также, по словам главы Владимирской области, поступают и другие сигналы, связанные с состоянием здоровья военнослужащих и по другим темам. В областной администрации все их обращения рассматривает специально созданная комиссиия при участии представителей военной прокуратуры, судебных приставов и руководителей некоторых департаментов. Будут продолжены и выезды в учебный центр в Коврове. Все до единого обращения власти обещают рассмотреть и не оставить без ответа.