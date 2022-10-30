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НовостиЗвезды30 октября 2022 11:10

В музее хрусталя с 1 ноября начнет работать выставка "Сказочное стекло"

В Гусь-Хрустальном покажут персонажей сказок, воплощенных в стекле
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото с сайта ВСМЗ.

Фото с сайта ВСМЗ.

1 ноября в Музее хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном откроется выставка «Сказочное стекло». Перед гостями проекта предстанут персонажи любимых сказок и сказочные предметы, воплощенные в стекле талантливыми мастерами Гусевского хрустального завода.

«Анна Корнеева создала невероятные волшебные туфли – такие же помогли Маленькому Муку в сказке Гауфа исполнить свои мечты. Поучительная сказка о доброй Золушке, которая, несмотря на происки злой мачехи и сестёр, оказалась на королевском балу и завоевала сердце принца, представлена авторской работой Ольги Козловой «Туфелька». Сказочные звери – дракон, жар-птица, фараонка - представлены в работах Владимира Муратова», - рассказали во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике о некоторых работах.

Всего на выставке будет показано более 30 сказочных героев из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Выставка будет работать до 4 декабря 2022 года.