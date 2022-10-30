Дорогу на Суздаль могут начать расширять уже в декабре 2022 года

Фото с сайта ФКУ "Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

Губернатор Владимирской области сообщил у себя в телеграм-канале о том, что расширение дороги от Владимира до Суздаля может начаться уже в этом году.

"Сегодня провели выездное комиссионное обследование участка федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо» от Владимира до Суздаля. Наша задача была определить узкие места в готовящемся проекте расширения этого участка. К работам могут приступить уже в декабре", - сообщил глава региона.

Напомним, что предстоит строительство разворотных петель, реконструкция примыканий, устройство освещения. Основная часть работ все равно придется на 2023 год. Однако начало работ в этом году, по мнению. Авдеева, поможет уложиться с расширением дороги на Суздаль до четырех полос как раз к 1000-летию города.

"В самом Суздале в 2022 году выполнены такие же объёмы дорожных работ, как за последние пять лет – с 2017 года по 2021-й. На 2023 год тоже большие планы, в том числе по ремонту двух мостов, обустройству тротуаров и пешеходных зон", - добавил глава региона.