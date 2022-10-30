Во Владимире синоптики обещают снег с дождем

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Похоже, владимирцы дождались первого снега. Синоптики обещают 31 октября сильный снегопад, который, правда, быстро сменится дождем.

Осадки синоптики обещают в понедельник, 31 октября. Снег по прогнозам будет идти с трех часов ночи до полудня. При этом столбик термометра будет показывать от нуля до минус одного градуса. А вот потом температура поднимется выше нулевой отметки. И сразу снег перейдет в дождь. При этом на дороге будет гололедица. В общей сложности, синоптики прогнозируют около 6 миллиметров осадков.

Кстати, потом в течение недели осадков не ожидается. А температура будет держаться в районе нуля градусов.