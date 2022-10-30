Во Владимирской области 30 октября 2022 года коронавирусом заболели 55 человек

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 октября 2022 года лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи: 15 сл. в г.Владимире, 4 сл. в Муромском, 9 сл. в Ковровском, 3 сл. в Петушинском, 1 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Александровском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 11 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Суздальском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 176706 случаев заболевания (49085 сл. в г. Владимире, 19116 сл. в Муромском, 20851 сл. в Ковровском, 6297 сл. в Петушинском, 8564 сл. в Кольчугинском, 10867 сл. в Александровском, 7185 сл. в Юрьев-Польском, 15612 сл. в Гусь-Хрустальном, 1719 сл. в Судогодском, 3544 сл. в Собинском, 1914 сл. в г. Радужный, 5760 сл. в Киржачском, 4010 сл. в Камешковском, 3254 сл. в Гороховецком, 4528 сл. в Меленковском, 5977 сл. в Вязниковском, 6141 сл. в Суздальском, 2282 сл. в Селивановском).