Воспитанники кадетского корпуса в Радужном принесли присягу

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28 октября в кадетском корпусе им. Д.М. Пожарского в Радужном состоялась торжественная церемония приведения к кадетской присяге воспитанников школы-интерната, набранных в 2022 году. Дмитрий Лызлов от имени Губернатора Александра Авдеева поздравил кадетов с этим событием и вручил награды ребятам.

«Кадетский корпус имени Пожарского занимает особое место в системе образования региона. Около 85 процентов его выпускников продолжают образование в высших военно-учебных заведениях региона, в силовых структурах», - заявил Дмитрий Лызлов.

Присягу принесли более 50 шестиклассников. Они поклялись служить Отечеству, быть верными долгу, честными перед товарищами.

«За 2 месяца учёбы в корпусе кадеты смогли понять, в чем ценность кадетского звания, которое ребята носят с гордостью. Это уважение труда сотрудников, бережное отношение к своим друзьям, умение организовать свой труд, учёбу, приобретение навыков, которые нужны взрослому человеку», - подчеркнул директор кадетского корпуса Михаил Михайлов.