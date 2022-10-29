Александр Авдеев рассказал о ходе частичной мобилизации

Фото: администрация Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, частичная мобилизация завершена, однако повестки, которые разнесли на минувшей неделе, военкоматы должны будут отработать.

- Мобилизационные комиссии пока не сворачиваются, потому что устраняются ошибки призыва. Кроме того, военкоматы продолжают работу с добровольцами и контрактниками, а в учебных частях находится немало призывников из резерва, там ещё идёт процесс их подготовки, - заключил глава региона.