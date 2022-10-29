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НовостиОбщество29 октября 2022 14:02

Во Владимирской области за неделю обнаружено четыре очага бешенства

Чаще всего этим недугом страдают собаки и лисицы
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области по информации, предоставленной департаментом ветеринарии региона, всего за прошедшую неделю на территории региона возникло четыре новых очага бешенства.

При этом за последние пять неделю зарегистрировано 12 таких очагов.

В Меленковском районе бешенством заболела домашняя собака, в Киржачском районе кошка и две дикие лисицы, в Петушинским районе одна лиса, в Гороховецком районе заболела енотовидная собака, в Суздальском районе собака и дикая лиса, в Собинском районе домашняя собака, а в Камешковском районе кошка, домашняя собака и овца.

В связи с этим в региональном Управлении Роспотребнадзора отметили, что ситуация по бешенству в регионе остается напряженной.