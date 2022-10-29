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НовостиПроисшествия29 октября 2022 11:18

Жители Судогды поблагодарили пожарных за спасение от огня жилого дома

Происшествие случилось ночью 20 октября на улице Заречной
Алексей КОТМЫШЕВ
1-й караул 79 ПСЧ. Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

1-й караул 79 ПСЧ. Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в адрес ведомства накануне поступило письмо от семьи Спириных из Судогды, в котором они поблагодарили за спасение их дома от огня личный состав 1-го караула 79-й пожарно-спасательной части.

По словам семейства, ночью 20 октября на улице Заречная в районе дома №48 вспыхнули хозяйственные постройки, а также гараж. Пламя подступало к жилому дому, но прибывшее подразделение в составе семи сотрудников МЧС вовремя локализовало и ликвидировало пламя, не дав ему распространиться дальше.

Кроме пожарных, жители спасенного от огня дома поблагодарили и неравнодушных соседей, которые первыми заметили возгорание и вовремя вызвали пожарных, а также коллег, друзей и родственников, которые помогли справиться с последствиями произошедшего.

К счастью, никто из людей в огне не пострадал.