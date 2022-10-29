В Гусь-Хрустальном школьники сняли клип на песню столичной инди-группы

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает школа №1 города Гусь-Хрустального, их ученики и другие неравнодушные ребята города при поддержке сообщества кинематографистов «Киноканикулы» сняли клип на песню московской инди-группы «Комсомольск».

Съемки клипа на песню «Мое окно» проводились с 13 по 25 сентября на базе школы №1 в рамках проекта «Кружок». Смысл его в том, что молодые люди и девушки собственными силами в свободное от учебы время снимают видеосюжеты на разные темы.

Для создания клипа собрали массовку и определили главных героев. Сами ребята охарактеризовали сюжет, как «историю про двух подростков, которые преодолевают нерешительность, чтобы обрести любовь».

В результате получился ролик длительностью чуть более трех минут. Те, кто уже посмотрел созданный ребятами из Гусь-Хрустального клип, отметили, что сделан он с душой, а с технической точки зрения снят вполне качественно. Клип находится в свободном доступе и посмотреть его совершенно бесплатно может любой желающий.