В Вязниковском районе курьер мошенников собрал с жителей 600 тысяч рублей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в сентябре текущего года оперативники отдела полиции по Вязниковскому району задержали курьера мошенников, которым оказался 23-летний уроженец соседнего государства.

По версии следствия, молодой человек в начале осени через мессенджер вступил в переписку с неизвестным, который предложил ему «легкие деньги» путем участия в схеме обмана людей. Схема заключалась в том, что мошенники звонили гражданам и сообщали о том, что их родственники якобы попали в ДТП, и требовали деньги для улаживания конфликта. А парень в роли курьера должен был собирать эти деньги с людей и переводить своим кураторам.

Таким образом, курьер в течение месяца получил с четырех доверчивых вязниковцев 600 тысяч рублей, оставляя себе оговоренный процент, однако вскоре был задержан.

Свою вину молодой человек признал, а ущерб полностью возместил.

На днях расследование уголовного дела было завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено на рассмотрение в Вязниковский городской суд.