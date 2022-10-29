В Гусь-Хрустальном районе полностью сгорел деревенский дом с гаражом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 13.19 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о горящем доме №18 в деревне Парахино. На место были направлены 10 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах.

К моменту приезда расчетов дом и гараж полыхали по всей площади открытым пламенем, так как вызов оказался поздним.

В результате пожарным удалось локализовать и ликвидировать пламя на площади 120 квадратных метров, не допустив переход огня на другие строения. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.