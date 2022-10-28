Во Владимире строительная компания задолжала сотруднице 135 тысяч рублей

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Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, судебные приставы Ленинского района Владимира в рамках возбужденного исполнительного производства занимались взысканием денег со строительной фирмы, которая не исполнила решение суда.

Компания задолжала своей сотруднице 135 тысяч рублей зарплаты, но при этом добровольно не спешила расплачиваться с женщиной.

Тогда сотрудники ФССП наложили запрет на регистрационные действия с автомобилями, принадлежащими фирме, в том числе на «Тойоту Камри», «Лексус» и еще шесть машин.

В результате вся сумма долга была выплачена, а исполнительное производство окончено.