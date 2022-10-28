Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 14:05

Во Владимире строительная компания задолжала сотруднице 135 тысяч рублей

Причитающуюся женщине зарплату пришлось взыскивать судебным приставам
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, судебные приставы Ленинского района Владимира в рамках возбужденного исполнительного производства занимались взысканием денег со строительной фирмы, которая не исполнила решение суда.

Компания задолжала своей сотруднице 135 тысяч рублей зарплаты, но при этом добровольно не спешила расплачиваться с женщиной.

Тогда сотрудники ФССП наложили запрет на регистрационные действия с автомобилями, принадлежащими фирме, в том числе на «Тойоту Камри», «Лексус» и еще шесть машин.

В результате вся сумма долга была выплачена, а исполнительное производство окончено.