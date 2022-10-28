Жителя Камешковского района, забившего до смерти табуретом соседа, приговорили к 9 годам

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Камешковский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который после распития спиртных напитков избил до смерти соседа.

Было установлено, что 24 апреля мужчина находился в гостях у соседа, где в компании знакомых они выпивали. Между подсудимым и одним из гостей произошла ссора, после которой они вышли на улицу и стали бороться. Хозяин квартиры вмешался в борьбу, ударив его два раза в затылок.

Подсудимый сначала вернулся домой, но затем решил отомстить обидчику. Вернувшись к дому потерпевшего в ночью, он разбил окно и проник в квартиру, после чего начал избивать обидчика. Он нанес ему не менее 34 ударов руками, деревянным табуретом и бутылкой, по голове и телу. У мужчины образовалась открытая черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга. Из-за травм он умер.

Мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что это произошло из-за злости и обиды на приятеля. Он просил суд учесть, что именно он вызвал «скорую помощь» потерпевшему.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Он учел обстоятельства, смягчающие наказание: активное способствование раскрытию преступления, явка с повинной, наличие на иждивении двоих малолетних и троих несовершеннолетних детей, оказание помощи потерпевшему.

Вместе с тем, суд отменил мужчине условное осуждение по предыдущему приговору и окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 8 месяцев 22 дня.