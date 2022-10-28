В Меленковском районе женщина во время ссоры до смерти избила приятеля

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Меленковский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья человеку, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд установил, что мае текущего года во время распития алкоголя между женщиной и ее 35-летним знакомым вспыхнула ссора, в ходе которой дама сперва избила мужчину руками и ногами по голове и телу, а затем не менее двух раз ударила по голове подлокотником от кресла.

Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

С учетом всех обстоятельств, суд признал женщину виновной и приговорил к 8 годам колонии общего режима. Также с нее взыскана компенсация морального вреда в пользу родственницы погибшего, признанной потерпевшей, в размере 700 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.