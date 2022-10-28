На конкурс на пост мэра Владимира заявились три кандидата

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Фото: Александр УТКИН
Как сообщили в администрации города Владимира, на конкурс по замещению вакантной должности главы столицы региона пока подали документы три кандидата.
Первым является вице-спикер Законодательного Собрания Владимирской области Валерий Кавинов. Вторым оказался глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов, а третьим стал однофамилец гороховецкого главы, заместитель директора департамента экономического развития Владимирской области Андрей Наумов.
Что касается действующего врио градоначальника Александра Максимова, то он также планирует передать в конкурсную комиссию пакет документов в ближайшее время.
Впрочем, документы на конкурс принимаются до 31 октября, так что есть вероятность,что список кандидатов на пост мэра Владимира может увеличиться.