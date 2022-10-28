На конкурс на пост мэра Владимира заявились три кандидата

. Фото: Александр УТКИН

Как сообщили в администрации города Владимира, на конкурс по замещению вакантной должности главы столицы региона пока подали документы три кандидата.

Первым является вице-спикер Законодательного Собрания Владимирской области Валерий Кавинов. Вторым оказался глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов, а третьим стал однофамилец гороховецкого главы, заместитель директора департамента экономического развития Владимирской области Андрей Наумов.

Что касается действующего врио градоначальника Александра Максимова, то он также планирует передать в конкурсную комиссию пакет документов в ближайшее время.

Впрочем, документы на конкурс принимаются до 31 октября, так что есть вероятность,что список кандидатов на пост мэра Владимира может увеличиться.