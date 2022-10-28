В Вязниках пьяный мужчина повредил два автомобиля

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 октября был вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Вязников. Его признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений с причинением значительного ущерба.

Как установлено судом, в конце января этого года в одном из микрорайонов Вязников мужчина, возмущенный тем, что водитель такси отказался вести его из-за алкогольного опьянения, стал хаотично наносить удары по стоящим рядом с ним автомобилям. В результате повреждений двух автомобилей их собственникам причинен значительный ущерб на сумму, более 15 тысяч рублей каждому. Свою вину мужчину признал,

Дело было рассмотрено в особом порядке. При назначении наказания осужденному судом учтено отсутствие у него судимостей, в целом положительные характеристик, его законопослушный образ жизни, а также полное возмещение причиненного преступлением ущерба.

Приговором ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев.