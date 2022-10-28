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НовостиОбщество28 октября 2022 12:14

Прокуратура требует оштрафовать подрядчика, до сих пор не сдавшего акушерский корпус в Коврове

Работы должны были быть выполнены до 21 сентября
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

Ковровская прокуратура проверила ход строительства акушерского корпуса при городской многопрофильной больнице №1.

Было установлено, что в июне 2020 года между ГБУ ВО «Облстройзаказчик» и ООО «АСГ Техно Строй» заключен контракт на выполнение работ по реконструкции терапевтического корпуса под акушерский корпус. Цена контракта превысила 805 миллионов рублей, работы должны были быть выполнены до 21 сентября.

В сентябре генеральному директору организации прокурором объявлялось предостережение о недопустимости нарушения сроков выполнения работ по контракту. Однако до настоящего времени объект в эксплуатацию не введен, подрядчиком не исполнены обязательства на сумму более чем 30 миллионов рублей.

По результатам проверки заместителем городского прокурора генеральному директору ООО «АСГ Техно Строй» внесено представление. Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье "бездействие, повлекшие неисполнение обязательств по контракту".

Подрядчику грозит наказание в виде штрафа в размере от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств.