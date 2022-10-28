Мстёрский художественный музей оборудовали газовым отоплением

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Коллектив Мстерского художественного музея обратился к губернатору с просьбой помочь с оборудованием газового отопления. Основное помещение обогревалось электрическими котлами, а это не только неудобно (не тот уровень качества, который нужен для сохранности экспонатов и комфорта посетителей), но и влечет за собой значительные расходы.

- Подрядчики за считанные месяцы успели провести все работы. Поставили во дворе музея модульную котельную, подвели трубы под землёй. На днях запустили газовое отопление, - сообщил Александр Авдеев.

С начала года музей посетили более 6400 туристов. В 2022 году музей также получил более 2,6 млн рублей на модернизацию. Благодаря этому появится новая экспозиция, посвящённая искусству Мстёры. Работы по её созданию уже начались.