Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 11:43

Мстёрский художественный музей оборудовали газовым отоплением

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

Коллектив Мстерского художественного музея обратился к губернатору с просьбой помочь с оборудованием газового отопления. Основное помещение обогревалось электрическими котлами, а это не только неудобно (не тот уровень качества, который нужен для сохранности экспонатов и комфорта посетителей), но и влечет за собой значительные расходы.

- Подрядчики за считанные месяцы успели провести все работы. Поставили во дворе музея модульную котельную, подвели трубы под землёй. На днях запустили газовое отопление, - сообщил Александр Авдеев.

С начала года музей посетили более 6400 туристов. В 2022 году музей также получил более 2,6 млн рублей на модернизацию. Благодаря этому появится новая экспозиция, посвящённая искусству Мстёры. Работы по её созданию уже начались.