Во Владимирской области в полицию направили 121 заявление о самовольных подключениях

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За девять месяцев 2022 года компания «Энергосбыт Волга» подала 121 заявление в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к административной ответственности за самовольные подключения.

Самовольные подключения, как правило, выполняются кустарно. Это может привести к короткому замыканию, возгоранию и несчастным случаям.

Кроме того, потребители, ограниченные за долги и незаконно подключившиеся к сетям, наносят вред своим соседям по дому (добросовестным плательщикам): снижается качество электроснабжения, скачет напряжение, выходит из строя бытовая техника. Бывали случаи, когда должники самовольно подключались через общедомовой прибор учета. И тогда платить за незаконно потребленную электроэнергию приходилось всем жильцам многоквартирного дома.

Нарушителям-физлицам за самовольное подключение грозит административное наказание в виде штрафа от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. При повторном самовольном подключении - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Размер штрафа на должностных лиц составляет от 30 тысяч до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. За повторное правонарушение на должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трёх лет, на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Сообщайте об известных вам фактах самовольного подключения и потребления электроэнергии в контактный центр «Энергосбыт Волга» по телефону 8 (4922) 77-30-00 с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу или по электронной почте call@esbvolga.ru.