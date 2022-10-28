Во Владимирской области столичные мошенники обманывали пенсионерок

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, несколько пожилых женщин из Мурома и Гусь-Хрустальный обратились в полицию по фактам мошенничества, которые оказались схожими.

В обоих случаях им на стационарный телефон звонил неизвестный, рассказывал историю о «попавших в ДТП» родственниках и требовал деньги от 100 до 500 тысяч рублей. Испуганные пенсионерки передавали обозначенные суммы курьерам, и только после этого связывались с родными и узнавали, что никакого ДТП не было.

Оперативники из Мурома, Гусь-Хрустального и областного главка полиции совместными силами смогли установить, что во всех случаях курьерами были одни и те же мужчины. В одном из магазинов во время покупок они попали под видеокамеры, так что личность подозреваемых была установлена. Ими оказались 30 и 34-летние жители Москвы. Оказалось, что жилье они снимали посуточно, а между городами перемещались только на такси.

Оперативникам удалось отследить их путь и настигнуть в Петушинском районе. От задержанных полицейские узнали, что есть и третий человек — 38-летний житель столицы, который и предложил друзьям сомнительный заработок.

Третьего человека задержали в Москве, дома у него обнаружили 55 тысяч рублей. Мужчина признался, что сам был одним из связующих звеньев, а истинный организатор мошенничества связывался с ним через сеть. Полученные от женщин деньги переводились на специально указанный счет, себе же москвичи оставляли лишь проценты.

В настоящее время двое из них дожидаются суда за решеткой, в отношении третьего меру пресечения избирают. Расследование уголовных дел по фактам мошенничества продолжается.