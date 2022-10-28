Владимирская область получит 488 миллионов рублей на зарплаты медиков

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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал Постановление о выделении регионам России 58,5 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на повышение зарплат медицинским работникам. В частности Владимирская область получит 488 миллионов рублей.

"Решение связано с тем, что по прогнозу Минэкономразвития в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%. Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определён Президентом, потребовалось дополнительное финансирование", уточнили в Правительстве России.

Средства выделены из Резервного Фонда. А Михаил Мишустин попросил проследить за тем, чтобы деньги были реализованы вовремя и в полном объеме.