В Гороховце брат пьяного мотоциклиста оскорбил инспектора ГИБДД

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, прокурор Гороховецкого района утвердил обвинительное заключение по обвинению местного жителя в публичном оскорблении представителя власти при исполнении должностных обязанностей.

По версии следствия, в начале марта 2022 года житель Гороховца ехал в пьяном виде на мопеде. Вместе с ним находился его брат, также бывший нетрезвым. Так как оба ехали без шлемов, они привлекли внимание экипажа ГИБДД, который остановил их.

В процессе разбирательства водитель попытался сбежать, но был задержан, а его брат в присутствии прохожих грубо нецензурно оскорбил одного из инспекторов.

Сам мужчина вину полностью признал. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать мировой суд Гороховца и Гороховецкого района.