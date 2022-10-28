Во Владимирской области школьники с особенностями здоровья смогут попробовать себя в разных профессиях

Фото с сайта ЦОПП Владимирской области.

В рамках реализации проекта «Билет в будущее» для детей с ограниченными возможностями здоровья организованы специализированные площадки для профессиональных проб. В нашем регионе таких площадок – 11. Они расположены на базе колледжей во Владимире, Вязниках, Александрове, Муроме и Суздале.

Более 100 ребят смогут попробовать себя в роли бухгалтера, повара, кондитера, парикмахера, программиста, портного, педагога, слесаря и представителей других специальностей.

«Профессиональная ориентация для школьников с особенностями здоровья очень важна, и в этом активно участвуют профессиональные образовательные организации Владимирской области, – пояснила региональный оператор проекта Ксения Зоткина. – Педагоги-навигаторы помогают ребятам определить подходящие профессии, которые они могли бы освоить».

«Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации для школьников 6–11-х классов. Он реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». Его федеральным оператором выступает Фонд гуманитарных проектов, региональным – Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой.