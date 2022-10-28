Во Владимирской области депутаты ЗС приняли закон о бесплатной юридической помощи

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На октябрьском заседании Законодательного Собрания был принят закон о бесплатной юридической помощи. Документ определяет порядок ее оказания, систему оплаты труда юристов, а главное – расширяет категории получателей льготы.

На самом деле депутаты Заксобрания аккумулировали всю информацию по теме в один общий документ. Однако включили туда новые категории получателей. В новой редакции закона 17 категорий получателей: какие-то добавлены, какие-то усовершенствованы. Опережает нашу область только Мордовия. Но при этом у нас категории прописаны шире, так что по охвату населения Владимирская область в лидерах: каждый пятый житель региона имеет право обратиться за бесплатной юридической помощью. В числе новых категорий – мобилизованные и их семьи.

«Это очень своевременная поправка. Речь идет и о военнослужащих, которые призваны и проходят подготовку в учебных центрах, и, разумеется, о тех, которые уже принимают участие в специальной военной операции. Супруги, дети и родители этих военнослужащих также могут воспользоваться льготой», – рассказал спикер ЗС Владимир Киселев.