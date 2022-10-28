Владимирские нефрологи из ОКБ освоили перитонеальный диализ

фото с сайта ОКБ

Современный метод лечения больных с хронической почечной недостаточностью теперь доступен пациентам, проживающим во Владимирской области.

Перитонеальный диализ — это процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма с помощью брюшины в брюшной полости, в которую заливается диализат (специальный раствор) через имплантированный катетер. В раствор из крови поступают токсичные вещества и лишняя жидкость, пройдя через собственный фильтр — брюшину.

Заведующий отделением диализа ОКБ Екатерина Маркова отмечает, что перитонеальный диализ позволяет пациентам сохранить привычный образ жизни и продолжить трудовую деятельность. Пациентам, находящимся на лечении не нужно три раза в неделю, как при гемодиализе, преодолевать большие расстояния для прохождения процедуры. Врач-нефролог имеет возможность дистанционно отслеживать результаты проведенной процедуры с помощью специальной программы, в которую через интернет поступают данные с аппарата для ПД – циклера, после диализа. Если в течение процедуры возникли проблемы, то специалист дистанционно консультирует пациента.

Пока всего 4 владимирских пациента выбрали данный метод диализа и до внедрения его в ОКБ в течение двух лет получали лечение в Костроме. Теперь необходимость ездить в другой регион отпала. Препараты будут доставляться по месту проживания. Пациенты обучены проведению процедуры и могут самостоятельно провести диализ в домашних условиях.

Всю информацию можно уточнить по телефонам отделения 8 (4922) 40-71-94.