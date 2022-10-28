В Петушинском районе вора задержали благодаря конфетным оберткам

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях сотрудники отдела полиции по Петушинскому району раскрыли краж из дачного дома благодаря результатам генетической экспертизы.

В полицию в сентябре обратилась местная жительница, которая сообщила, что из ее дачного дома были украдены велосипед и профнастил — всего на 8 тысяч рублей.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа в ходе осмотра места происшествия обнаружила и изъяла фантики от конфет, которые направили на генетическую экспертизу. Результаты этого исследования позволили установить личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый 34-летний местный житель.

После задержания мужчина сознался в краже и рассказал, что пробрался в чужой дом, разбив стекло. Уже уходя он заметил на столе вазу с конфетами и решил полакомиться, съел несколько штук, а фантики, не подумав, выбросил.

На момент задержания велосипед и стройматериал он успел продать. На время следствия мужчину отпустили под подписку о невывезде.