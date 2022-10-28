Во Владимирской области 28 октября коронавирус подтвержден у 64 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 28 октября лабораторно подтверждено 64 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

20 заболевших во Владимире, 9 - в Гусь-Хрустальном, 7 - в Ковровском, 5 - в Муромском, 4 - в Петушинском, по 3 случая в Александровском и Вязниковском районах, по 2 заболевших в Киржачском, Камешковском, Суздальском районах и Радужном, по 1 случаю в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Собинском, Гороховецком и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 176594 случая заболевания (49052 сл. в г. Владимире, 19106 сл. в Муромском, 20836 сл. в Ковровском, 6292 сл. в Петушинском, 8561 сл. в Кольчугинском, 10864 сл. в Александровском, 7184 сл. в Юрьев-Польском, 15591 сл. в Гусь-Хрустальном, 1718 сл. в Судогодском, 3543 сл. в Собинском, 1911 сл. в г. Радужный, 5758 сл. в Киржачском, 4007 сл. в Камешковском, 3253 сл. в Гороховецком, 4527 сл. в Меленковском, 5974 сл. в Вязниковском, 6136 сл. в Суздальском, 2281 сл. в Селивановском).