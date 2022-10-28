Во Владимирской области построят два комплекса по переработке отходов

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Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области разместил на своём официальном сайте для общественного обсуждения проект корректировки Территориальной схемы обращения с отходами. Основные изменения связаны с включением в неё новых точек сбора мусора – их количество с момента утверждения документа увеличилось уже почти на треть.

Согласно проекту, предлагается открыть два комплекса по переработке отходов. Один из них был предусмотрен первоначальным вариантом схемы – «МСК Камешково-1» в Камешковском районе (мощностью 150 тыс. тонн в год). Второй КПО (мощностью 350 тыс. тонн в год) планируется создать в Петушинском районе. Оба комплекса предполагается разместить в непосредственной близости от действующих в этих районах полигонов. Строительство объектов будет вестись за счёт федеральных средств и средств инвесторов. При этом, ввоз в нашу область твёрдых коммунальных отходов из других регионов запрещён.

Комплексы по переработке отходов – это современные производства, которые позволят перерабатывать до 70 процентов ТКО, образующихся на территории области. На сегодня этот показатель составляет всего 26 процентов.

Планируемые к строительству комплексы по переработке отходов обеспечат обработку 100 процентов входящего потока ТКО. Кроме того, предлагается серьёзно оптимизировать и транспортную схему потоков ТКО, что позволит сдержать рост тарифов.