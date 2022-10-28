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НовостиОбщество28 октября 2022 6:19

Во Владимире судебные приставы помогли пенсионеру получить путевку в санаторий

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Судебные приставы Управления ФССП по Владимирской области помогли пенсионеру – жителю регионального центра получить путевку на санаторно-курортное лечение за 2020 год.

Оказалось, что бывшему сотруднику МВД должны были предоставить путевку на санаторно-курортное лечение в профильное учреждение Краснодарского края. Однако при обращении в учреждение здравоохранения мужчина столкнулся с отказом и вынужден был отстаивать свои права на получение государственной социальной помощи за неиспользованный период 2020 года в судебном порядке.

В службе судебных приставов в отношении многопрофильного медицинского учреждения было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого сотрудник ведомства вынес постановление о запрете по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и провел личный прием с директором учреждения-должника. После чего требование судебного пристава было исполнено.

Так, 13 октября 2022 года владимирцу была выдана путевка для лечения в санатории, расположенном на берегу Азовского моря в Краснодарском крае.