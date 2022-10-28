97 процентов мобилизованных из Владимирской области получили по 100 тысяч рублей

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Уже больше 97 процентов мобилизованных из Владимирской области получили выплату в 100 тысяч рублей. Ее также получили контрактники и добровольцы, которые принимают участие в специальной военной операции. Списки представил областной военкомат. Об этом сообщила директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина.

В отдельных случаях деньги не получили из-за неправильных данных. Информацию сейчас уточняют.

-Вот сейчас буквально человек 15-17 осталось таких, но это в ближайшие день-два мы уточним вместе с военкоматами и финасово-кредитными учреждениями. Порядка 43 человек был отказ в выплате, потому что они мобилизовались с Владимирской земли, но фактически проживали в другом регионе. Те граждане, у которых была здесь регистрация, мы сейчас по поручению губернатора уточняем и чуть попозже эти выплаты будут произведены, - подчеркнула Любовь Кукушкина.