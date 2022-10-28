Во Владимирской области появились вольерные комплексы для разведения диких животных

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В охотхозяйствах Юрьев-Польского района развивается система вольерных комплексов. Животные здесь содержатся в условиях, максимально приближенных к естественным. При этом егеря ухаживают за животными, вакцинируют, подкармливают, в том числе минерально-витаминными добавками, организуют водопои, окашивают поля и засеивают пастбища разнотравьем.

Охотпользователи, которые занимаются разведением диких зверей и птиц в вольерах, в дальнейшем не только выпускают их в охотугодья, но продают их в другие хозяйства нашей страны, в экопарки, зоопарки и даже заинтересованным физическим лицам.

- Это перспективная отрасль охотничьего животноводства, и в нашем регионе она отлично приживается. Во Владимирской области выдано 32 разрешения на организацию вольерных комплексов, где могут содержаться около 30 тысяч животных. Кроме того, это – новые рабочие места, инвестиции и развитие бизнеса, содержание в полном порядке лесных угодий, - отметил начальник Госохотинспекции Валерий Куфтин.